صدارة غير متوقعة، ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الرابعة

ترتيب الدوري الإيطالي، تصدر أودينيزي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو في مفاجأة غير متوقعة.

ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الرابعة



1- أودينيزي، 10 نقاط.

2- نابولي، 9 نقاط.

3- إنتر ميلان، 8 نقاط.

4- يوفنتوس، 8 نقاط.

5- تورينو، 8 نقاط.

6- لاتسيو، 7 نقاط.

7- هيلاس فيرونا، 6 نقاط.

8- إمبولي، 6 نقاط.

9- أتالانتا، 6 نقاط.

10- ميلان، 5 نقاط.

11- جنوى، 5 نقاط.

12- بارما، 4 نقاط.

13- ليتشي، 4 نقاط.

14- فيورنتينا، 3 نقاط.

15- مونزا، 3 نقاط.

16- روما، 3 نقاط.

17- بولونيا، 3 نقاط.

18- كومو، نقطتان.

19- كالياري، نقطتان.

20- فينيزيا، نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وكانت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي شهدت فوز لاتسيو على هيلاس فيرونا بهدفين لهدف، وتعادل يوفنتوس مع إمبولي بدون أهداف، وفوز ميلان على فينيزيا بأربعة أهداف دون رد.



كما سقط روما في فخ التعادل الإيجابي مع جنوى بهدف لمثله، في الجولة نفسها، وإنتر ميلان مع مونزا بهدف لمثله.



وحقق أودينيزي فوزا صعبًا على بارما، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.