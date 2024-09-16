ريال مدريد يمدد عقد نجم الفريق حتى 2027

نجح نادي ريال مدريد، حامل لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين، في تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين عامين إضافيين حتى صيف 2027.

ويتعلق الأمر بمدافع الفريق الملكي، الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2025.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ميندي، الذي انضم إلى الريال في عام 2019، لم يكن طريقه ممهدا خلال مسيرته مع الميرينجي، لكنه نجح في إقناع الجميع بقدراته، وبات أحد الركائز الدفاعية للفريق، وقد أشاد به زملاؤه والمدربون.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يعلن، بشكل رسمي، تجديد عقد ميندي خلال الأيام المقبلة.

وذكرت أن كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الملكي، أبلغ الإدارة منذ الصيف الماضي بضرورة استمرار ميندي، بعدما انتشرت شائعات بشأن رحيله.

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ووفقا لصحيفة "آس"، فإن ميليتاو لم يشارك في تدريبات ريال مدريد، اليوم الإثنين، وهناك شكوك كبيرة حول لحاقه بمباراة الغد.

وأشارت إلى أن إصابة ميليتاو ليس لها علاقة بالإجهاد الذي تعرض له مع منتخب البرازيل أثناء التوقف الدولي، لكن الأمر يعود إلى تلقيه ضربة في ساقه اليمنى خلال لقاء ريال سوسيداد.

وأوضحت أن أنشيلوتي يدرس الدفع بداني كارفاخال أو أوريلين تشواميني في قلب الدفاع، وقد يستعين بخدمات خيسوس فاييخو.

ويعد أنطونيو روديجر، المدافع الأساسي الوحيد المتاح لدى أنشيلوتي في مباراة الغد، بينما لم يتعافَ ديفيد ألابا حتى الآن، من الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي.