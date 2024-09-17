موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لبداية حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة مرتقبة ضد نظيره فريق شتوتجارت مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وشتوتجارت

تذاع مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

وأسفرت القرعة عن 8 أندية في مجموعة ريال مدريد في تلك المرحلة هم على الترتيب: شتوتجارت، ليل، بوروسيا دورتموند، ميلان، ليفربول، أتالانتا، سالزبورج وبريست.



ويخوض ريال مدريد تلك المباراة بعدما فاز على نظيره ريال سوسيداد، بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة شتوتجارت، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني عقب التعافي من الإصابة، بينما استبعد كل من ديفيد ألابا وداني سيبايوس وإدواردو كامافينجا وإبراهيم دياز للإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة شتوتجارت

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - فران جونزاليس.



خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو رودريجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس - إندريك.