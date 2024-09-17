تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا على نظيره فريق ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة ميلان ضد ليفربول في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.



ويعود ليفربول إلى منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد بعدما غاب عن البطولة الموسم الماضي.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح إلى بدء مشواره في دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ميلان.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، جرافنبرج، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

وأعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الريدز المستدعاة لمواجهة فريق ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ليفربول، النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، الذي انضم إلى الريدز، قادمًا من يوفنتوس.

قائمة ليفربول لمباراة ميلان

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون، تسيميكاس، كونور برادلي.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.

خط الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ديوجو جوتا، لويس دياز، داروين نونيز، كودي جاكبو.