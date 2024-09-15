تحرك عاجل من محافظة الشرقية بشأن أسر ضحايا قطاري الزقازيق (صور)

حادث قطاري الزقازيق،أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء أمس بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق وأسفر عن وقوع 4 حالات وفاة.

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين

قدم المحافظ واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويُلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفيين،فيتو

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفيين،فيتو1

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفيين،فيتو2

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفيين،فيتو2

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفيين،فيتو3

وخلال تأدية واجب العزاء قدم محافظ الشرقية إعانة مالية عاجلة لأسر الضحايا معربًا عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم.

صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين

كما كلف المحافظ أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين طبقا للقانون وتنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين وإتخاذ الإجراءات ذات الصلة لصرف التعويضات اللازمة مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.

أعرب أهالي الضحايا عن امتنانهم لمحافظ الشرقية لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم الأليم.

الأشمونى يقدم واجب العزاء لأسر وأهالي المتوفيين،فيتو4

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة،وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول وعدد من نواب البرلمان.

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