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مكتبة مصر بدمنهور تنظم فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا"

جانب احتفالية بمكتبة
جانب احتفالية بمكتبة دمنهور، فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور فعاليات ثقافية تحت عنوان ( ثقافتنا في إجازتنا ) وذلك بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة في إطار حرص المكتبة علي نشر وزيادة الوعي الثقافي والتنويري لأبناء محافظة البحيرة أثناء قضاء إجازتهم قبل بدء الفصل الدراسي بالمدارس لهذا العام وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

 

إقامة ورش رسم وتلوين بهدف تنمية الفنون الإبداعية


حيث أقيمت فعالية محاضرة  تربوية تحت عنوان ( أبنى مراهق..كيف اتعامل معه) حاضرت بها الدكتورة روحية داود وذلك ضمن الصالون الثقافى للمرأة المقام تحت إشراف مروة بركات، ثم لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال من أبناء دمنهور، أقيمت ورش رسم وتلوين بهدف تنمية الفنون الإبداعية لديهم، ثم أعقبها إقامة ألعاب تفاعلية للأطفال بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

عرض فني لفرقة أوبرا عربي أطفال

اختتمت أنشطة اليوم الثقافي التربوي بمكتبة مصر العامة بدمنهور بتقديم عرض فني لفرقة أوبرا عربي أطفال تدريب الفنانة رنا بركات وذلك علي المسرح الروماني بالمكتبة.

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