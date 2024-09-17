دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة ليفربول وميلان والقناة الناقلة

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة مرتقبة اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو، بالجولة الأولى لمرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إي سي ميلان وليفربول



ويستضيف فريق إي سي ميلان نظيره ليفربول أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وميلان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا 2024/2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كما يمكن متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD.

وسيكون النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا ستظل كل الفرق الـ36 في مجموعة واحدة ويخوض كل منها 8 مباريات تحددت بشكل عشوائي وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16.

ويبحث ليفربول عن افتتاح مشواره الأوروبي بصورة مميزة بعدما حقق 3 انتصارات في الدوري الإنجليزي، ولكنه خسر اللقاء الأخير على أرضه أمام نوتنجهام فورست.

أرقام محمد صلاح في مواجهاته أمام ميلان

وتحمل مواجهة ميلان ذكريات مميزة للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الذي يواجه الفريق الإيطالي للمرة السادسة.

وهز محمد صلاح شباك ميلان 3 مرات كما صنع هدفين أيضا، وهو ما يعكس التألق اللافت للفرعون المصري أمام الفريق الإيطالي.

محمد صلاح شارك لأول مرة ضد ميلان في مباراة انتهت بالتعادل (1-1) كبديل مع فريقه السابق روما على ملعب "أولمبيكو" يوم 9 يناير 2016.

وسجل محمد صلاح هدفه الأول في ميلان بملعب سان سيرو يوم 14 مايو 2016، في لقاء انتهى بفوز روما 3-1، وافتتح صلاح وقتها التهديف.

كما صنع صلاح هدفين في فوز روما 4-1 على ميلان في الدوري يوم 7 مايو 2017.

وتقابل ليفربول ضد ميلان بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2021–2022، وفاز الريدز 3-2 على ملعب أنفيلد وسجل محمد صلاح هدفا وأضاع ضربة جزاء.

ثم فاز ليفربول على الروسونيري بملعب سان سيرو بنتيجة 2-1 وسجل صلاح هدفا للريدز وقتها في الإياب.