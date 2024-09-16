أرقام محمد صلاح أمام ميلان قبل مواجهة الغد في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة مرتقبة غدا الثلاثاء، أمام مضيفه ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو، بالجولة الأولى لمرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويبحث ليفربول عن افتتاح مشواره الأوروبي بصورة مميزة بعدما حقق 3 انتصارات في الدوري الإنجليزي، ولكنه خسر اللقاء الأخير على أرضه أمام نوتنجهام فورست.

أرقام محمد صلاح في مواجهاته أمام ميلان

وتحمل مواجهة ميلان ذكريات مميزة للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الذي يواجه الفريق الإيطالي للمرة السادسة.

وهز محمد صلاح شباك ميلان 3 مرات كما صنع هدفين أيضا، وهو ما يعكس التألق اللافت للفرعون المصري أمام الفريق الإيطالي.

محمد صلاح شارك لأول مرة ضد ميلان في مباراة انتهت بالتعادل (1-1) كبديل مع فريقه السابق روما على ملعب "أولمبيكو" يوم 9 يناير 2016.

وسجل محمد صلاح هدفه الأول في ميلان بملعب سان سيرو يوم 14 مايو 2016، في لقاء انتهى بفوز روما 3-1، وافتتح صلاح وقتها التهديف.

كما صنع صلاح هدفين في فوز روما 4-1 على ميلان في الدوري يوم 7 مايو 2017.

وتقابل ليفربول ضد ميلان بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2021–2022، وفاز الريدز 3-2 على ملعب أنفيلد وسجل محمد صلاح هدفا وأضاع ضربة جزاء.

ثم فاز ليفربول على الروسونيري بملعب سان سيرو بنتيجة 2-1 وسجل صلاح هدفا للريدز وقتها في الإياب.