محمد صلاح وكييزا على رأس قائمة ليفربول لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الريدز المستدعاة لمواجهة فريق ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ميلان، نظيره ليفربول، غدا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ميلان، النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، الذي انضم إلى ليفربول، قادمًا من يوفنتوس.

قائمة ليفربول لمباراة ميلان

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون، تسيميكاس، كونور برادلي.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.

خط الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ديوجو جوتا، لويس دياز، داروين نونيز، كودي جاكبو.