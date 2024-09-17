وفاة أربعيني غرقًا في بحيرة زراعية بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، قبل قليل، غرقًا في بحيرة زراعية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

البداية، كانت بتلقي اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي وفاة "رأفت. ع. ا. س"، 47 عامًا، من محافظة قنا مقيم قرية صبيح بمركز الفرافرة، غرقا في بركة زراعية بمنطقة "درع مريم" بمدخل طريق "فاروق التلاوي" بالطريق الواصل بين قرية "الكفاح" ومدينة الفرافرة.



ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف المبدئي على الجثة لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.