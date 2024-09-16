نائب محافظ الوادي الجديد تتابع ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، التي أجرتها اللجنة التنفيذية بالمحافظة، بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وجامعة الوادي الجديد.

وأوضحت نائب المحافظ أن إجمالي عدد المشروعات التي استوفت كافة الشروط والمعايير بلغ 33 مشروعًا من إجمالي 194 مشروع على مستوى المحافظة، فيما حصل 16 مشروعًا على أعلى الدرجات، بواقع 3 بكل من فئة ( المشروعات الكبيرة - المشروعات الصغيرة - المشروعات المجتمعية غير الهادفة للربح - تمكين المرأة)، ومشروعان فى كل من فئة ( المشروعات المتوسطة - مشروعات الشركات الناشئة) والتي سيتم إعلانها في مؤتمر إقليمي خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر الحالي.

ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، الشكر لأعضاء اللجنة تقديراََ لجهودهم المتميزة خلال مراحل التقديم والتسجيل وصولًا لمرحلة التقييم.

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