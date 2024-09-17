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رياضة

محمود بنتايج خارج قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي وجوميز غير مقتنع باللاعب

محمود بنتايج، فيتو
محمود بنتايج، فيتو

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"المذاع على قناة النهار، أن المغربي محمود بنتايج مدافع نادي الزمالك الجديد، سيكون خارج مباراة السوبر الإفريقي، رغم قيده.

وتابع هشام: "بنتايج ضمن قائمة الفريق الإفريقية التي يحق لها المشاركة في السوبر الإفريقي، ولكن جوزيه جوميز المدير الفني، رفض ضمه للقائمة التي تضم 20 لاعبًا".

وأضاف أمير هشام: "جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، غير مقتنع تمامًا بقدرات بنتايج ولا يرغب في تواجده، ولا يمانع فسخ عقده مع النادي".

واستطرد أمير هشام: "جوميز المدير الفني قرر استبعاد محمود بنتايج من القائمة التي ستضم 20 لاعبًا، ولن يشارك في مباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي، ومحمد حمدي الظهير الأيسر الجديد سيكون الأقرب للمشاركة حال جاهزيته".

واختتم: "موقف جوميز من اللاعب المغربي، جعل مجلس إدارة الزمالك يتحرك بشكل سريع لضم محمد حمدي، ووافق على شروط إنبي لحسم الصفقة قبل غلق قيد السوبر الإفريقي".

نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مؤكدا أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.

مخرج عالمي لمباراة السوبر الأفريقي

من ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، آخر الاستعدادات لـمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تسير على قدم وساق، حيث سيتم توفير المخرج العالمي الذي أخرج نهائي دوري أبطال أوروبا، واستوديوهات كبيرة قبل وبعد المباراة.

 تذاكر مجلس إدارة الأهلي والزمالك 

وأكد أن تذاكر مباراة السوبر الإفريقي نفدت مع حصول إدارة الأهلي على 1500 تذكرة وبالمثل إدارة الزمالك على 1500 تذكرة وفقا لخطابات رسمية، معقبا: نحن نتبع السيستم  ولا نفرق بين الأهلي والزمالك.

تذاكر رابطتي الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

وأشار إلى أن "اللي مضمون فيه 1500 تذكرة لرابطة الأهلي و1500 تذكرة لرابطة الزمالك، والأهم خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين".

ولفت تركي الشيخ  إلى أنه لدينا مؤتمر في لندن مع رئيس الاتحاد الأفريقي لوضع الرتوش الأخيرة لمباراة السوبر الأفريقي.

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صفقات الأهلي والزمالك الجديدة في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

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