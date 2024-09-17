سامسون خارج حسابات الزمالك في الموسم الجديد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن البنيني سامسون أكينيولا لاعب الزمالك بات خارج حسابات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني في الموسم الجديد.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور، أن سامسون خارج قائمة الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري.

وأضاف: "جوميز غير مقتنع بسامسون ولن يعتمد عليه في الموسم الجديد".

وأكمل: "الزمالك يرفض غلق باب الانتقالات الصيفية ويبحث عن تدعيم خط الدفاع بلاعب محلي".

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

ومن المتوقع أن يثبت البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه الذي بدأ مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني في مباراة الاياب.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام الشرطة الكيني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.