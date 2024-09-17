الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رياضة

حقيقة تفاوض الأهلي مع ثنائي نادي زد

زد، فيتو
زد، فيتو

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار، أن الأهلي لم يقدم أي عروض رسمية من أجل التعاقد مع محمد إسماعيل وعبد الرحمن البانوبي ثنائي نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام: "الأهلي لا ينوي التعاقد مع أي لاعب محلي في الوقت الحالي بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "حتى هذه اللحظة، الأهلي لا يهتم بضم إسماعيل والبانوبي، لتدعيم صفوفه خلال منافسات الموسم الجديد".

الأهلي أغلق ملف تعاقداته الصيفية بنسبة 99%

وأكد أمير هشام  أن النادي الأهلي لم يتعاقد مع أي لاعب محلي أو أجنبي بنسبة 99%، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع: "هناك نسبة ضئيلة للغاية أن يتم التعاقد مع عنصر أجنبي حال طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ولكن حتى هذه اللحظة النادي أغلق ملف التعاقدات بضم عمر الساعي خلال هذا الصيف".

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

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