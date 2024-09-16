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رياضة

بعد عودتها للبث، سيد عبد الحفيظ يتلقى عرضًا من قناة الأهلي

سيد عبد الحفيظ، فيتو
سيد عبد الحفيظ، فيتو

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن قناة النادي الأهلي، سوف تعود للبث مرة أخرى، بتقديم برنامجين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البرنامج الأول سيكون ملك وكتابة، بالإضافة إلى البرنامج الرئيسي والذي يقترب من تقديمه أحمد شوبير".

وأضاف أمير هشام: "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي السابق، حصل على عرض من القناة للعودة مرة أخرى، ولكن عبد الحفيظ لم يرد على العرض حتى الآن".

تعاقد الأهلي مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي

وأعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين تعاقده مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس ‏إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة  قناة النادي الأهلي، على أن تقوم تلك الشركة بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع المقبل وتحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج.  

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

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