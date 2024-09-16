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رياضة

الأهلي يخاطب الكاف للاحتفال بدرع الدوري مع جماهيره أمام جورماهيا

درع الدوري، فيتو
درع الدوري، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي طلب من رابطة الأندية وبالتنسيق مع اتحاد الكرة، مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، للاحتفال بدرع الدوري المصري مع الجماهير عقب انتهاء مباراة جورماهيا يوم السبت المقبل على إستاد القاهرة الدولي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تم إرسال خطاب للكاف وفي انتظار الرد عليه خلال الساعات القادمة، والمباراة ستقام بحضور ٣٠ ألف مشجع والعدد ممكن يزيد في حالة موافقة الكاف".

واختتم: "الساعات اللي فاتت كان فيها تواصل بين الجهات الأمنية ورابطة الأندية وإستاد القاهرة وتم التأكُد من جاهزية الإستاد لاستضافة المباراة والاحتفالية بحضور أسر اللاعبين وكل الشخصيات اللي هيدعوها".

تعاقد الأهلي مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي

وأعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين  تعاقده مع إحدى الشركات لإدارة قناة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس ‏إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة  قناة النادي الأهلي، على أن تقوم تلك الشركة بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع المقبل وتحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج.  

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

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