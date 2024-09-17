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رياضة

كريم أشرف: تعرضت للظلم مع منتخب الشباب وحققت إنجازات فردية وجماعية مع الهلال

كريم أشرف، فيتو
كريم أشرف، فيتو

أكد كريم أشرف، مهاجم فريق الأخدود السعودي، أنه تعرض إلى ظلم كبير مع منتخب مصر للشباب رفقة المدرب محمود جابر.

وقال كريم أشرف في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أنا من مواليد السعودية ولعبت في صفوف الهلال منذ أن كان عمري 11 عامًا، حصلت على العديد من البطولات في الفئات السنية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

وأضاف المهاجم المصري: "مع زيادة عدد المحترفين قررت الرحيل عن صفوف الهلال لأن من الصعب الحصول على فرصة، وانتقلت إلى الأخدود كلاعب أجنبي بناء على رغبة إدارة النادي".

واستطرد: "أغيب عن مباريات الأخدود الفترة الحالية بسبب الإصابة وسأعود قريبًا بإذن الله".

وأكمل: "انضممت إلى معسكر منتخب مصر للشباب مرة واحدة، لكن تعرضت لظلم شديد مع الكابتن محمود جابر لأنني لم أحصل أي فرصة أو المشاركة في مباراة".

واختتم حديثه قائلًا: "تواجدي في معسكر منتخب الشباب كان بسبب الضغط الإعلامي على الجهاز الفنى ولم يتم استدعائي مرة أخرى".

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كريم أشرف الأخدود السعودي منتخب مصر للشباب محمود جابر الهلال

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