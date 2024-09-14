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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يفوز على الرياض بثلاثية نظيفة (صور)

الهلال والرياض، فيتو
الهلال والرياض، فيتو

فاز فريق الهلال على نظيره الرياض بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية" في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 52، وسجل اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقة 79 والدقيقة الأخيرة من المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بعد أول 3 جولات، بينما يأتي الرياض في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

 

تشكيل الهلال أمام الرياض 

وشارك الوافد الجديد البرتغالي جواو كانسيلو في تشكيل الهلال الأساسي أمام الرياض، وجاء كاملا كالتالي:

في  حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا، ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

 

صدمة جديدة لـ الهلال السعودي بسبب نيمار

فيما تلقى نادي الهلال السعودي صدة جديدة بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا وموعد عودته للمشاركة مع الفريق، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء تواجده مع منتخب بلاده البرازيل في أكتوبر من العام الماضي.

وانضم نيمار انضم إلى الهلال السعودي في الصيف الماضي من باريس سان جيرمان، مقابل 78 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه غاب طويلا بسبب شهرين من انضمامه للنادي السعودي بسبب الإصابة وانتهى موسمه.


وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن نيمار فشل في اجتياز الفحوصات الطبية، ويستغرق شهرين آخرين على الأقل حتى يعود إلى الملاعب.


وقال المعالج الطبيعي الذي قام بتحميل مقطع فيديو لنيمار خلال الفحوصات، أن افتقار نيمار إلى الاستقرار والثقة أثناء تمارين القفز كان واضحًا، وخاصة في ركبته، والتي أظهرت علامات ضعف أثناء الهبوط.

يذكر أن نيمار شارك في خمس مباريات مع الهلال قبل إصابته، وساهم بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة.

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