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رياضة

وزير الشباب والرياضة يطمئن هاتفيا علي بعثة منتخب مصر في بتسوانا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع لاعبي منتخب مصر

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيا ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، للاطمئنان علي  أعضاء البعثة، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب بتسوانا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب.

وتابع وزير الشباب والرياضة مع إيهاب الكومي رئيس بعثة منتخب مصر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛  الاستعدادات والترتيبات لمباراة المنتخب أمام منتخب بتسوانا، وذلك بعد أزمة التأجيل التي تواجهها المباراة، بسبب تأخر عودة الفريق المضيف إلى بلاده  بسبب أزمة في الطيران، ومطالبة المنتخب البتسواني من الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراته أمام منتخب مصر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل منح اللاعبين راحة من رحلة الطيران والاستعداد للمواجهة المقبلة، وهو ما رفضه المنتخب الوطني.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرصه علي المتابعة بشكل لحظي كل المستجدات الخاصة بالمنتخب مع السفير أحمد الفاضلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا وبتسوانا وليسوتو، والعمل علي توفير سبل الراحة والدعم للبعثة المصرية، وضمان سلامة وأمان اللاعبين والإداريين وأعضاء البعثة، وكذالك الأمور اللوجستية التي تخص البعثة، وبالتوفيق الكامل مع الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل  الأمور على الفور.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم كلًا من الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.
 

موعد مباراة مصر وبتسوانا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا موعدا جديدا ونهائيا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا.

وأخطر الكاف منتخب مصر بإقامة مباراة بتسوانا في السابعة مساء بدلا من التاسعة بعد اعتراض المنتخب على الموعد القديم.

رفض مسئولو منتخب مصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخاص بتأجيل مباراة الفراعنة أمام بتسوانا لتقام في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرا.

 

وزير الرياضة يبحث توفير رعاة لـ فريال أشرف عقب عودتها للتدريب

فيما قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق إسم فريال أشرف صاحبه الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 على مركز شباب الأندلس بالمرج بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع اللاعبة فريال أشرف، حيث تناول اللقاء الحديث عن توفير رعاة للاعبة عقب عودتها للتدريب مره أخرى، والتنسيق لتوفير كافة الإمكانيات لعودتها بقوة، ومن ثم تمثيل المنتخب المصري في البطولات القادمة.

وزير الرياضة يبحث توفير رعاة لـ فريال أشرف عقب عودتها للتدريب

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إطلاق اسم اللاعبين أصحاب الميداليات الأولمبية والبارالمبية علي مراكز الشباب يأتي في إطار دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك في تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

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