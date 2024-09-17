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محافظات

بسبب الميراث ومضايقة فتاة، مقتل شابين خلال أسبوع في القليوبية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت محافظة القليوبية خلال أسبوع مقتل شابين، أحدهما على يد صديقه بشبرا الخيمة، والآخر على يد ابن عمه بطوخ. 

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مقتل شاب على يد ابن عمه بالقليوبية بسبب الميراث  

ألقت مباحث القليوبية القبض على شقيقين لقتلهما ابن عمهما بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع مشاجرة بين طرفين بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب المشاجرة بين شقيقين وآخر نجل عمهما، بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، وعلى إثرها تعديا عليه بآلة حادة -حديدة- تسببت في إصابات بالغة، وجرى نقله للمستشفى وبعد عدة أيام لقي وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيع أهالي قرية مشتهر جثمان الشاب محمود محمد عبد الرحمن، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته في مشاحرة مع أبناء عمومته، بسبب الخلاف على 3 أمتار أرض بالشارع، لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وخرجت الجنازة من مسجد الرحمة بالقرية وسط حالة من الحزن سادت بين الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

مقتل شاب على يد صديقه بشبرا الخيمة

 

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالى بمصرع شاب على يد صديقه.

وعلى الفور انتقل المقدم يوسف الشامي وضباط مباحث قسم أول إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لشاب بالعقد الثالث من العمر ويدعى "محمود. ع"، يبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل بورشة، ومصاب بجرح طعني بالرقبة أودى بحياته.

وبفحص الواقعة تبين وجود خلافات سابقة بين المتوفى إلى رحمة مولاه والمتهم، بسبب مضايقة المتهم لفتاة، وأثناء جلوس المجني عليه أمام الورشة التي يعمل بها مع أصحابه، أتى المتهم وأخرج سلاحا أبيض من ملابسه وطعن المجني عليه برقبته، فسقط صريعا في الحال ولقي مصرعه.

وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية.

 

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