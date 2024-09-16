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الأسابيع الثقافية تزين مساجد القليوبية لليوم الثاني على التوالي

مديرية اوقاف القليوبية،
مديرية اوقاف القليوبية، فيتو

واصلت مديرية أوقاف القليوبية احتفالاتها بذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات مبادرة خُلُقٌ عَظِيمٌ  فى ضوء الإطار الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وضمن مبادرة بناء الإنسان المصري أخلاقيا وسلوكيًا وعلميًا، وعقدت مساء اليوم الاثنين الندوات العلمية والدعوية والتثقيفية والعلمية الرسمية بإدارات أوقاف القليوبيةإحتفاءً وإحتفالً بميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. 

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احتفالات أوقاف القليوبية بالمولد النبوي 

 

ففى إدارة أوقاف شبرا الخيمة شرق اقيم الأسبوع الثقافي والإحتفال بميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بالمسجد الكبير منشية الحرية  تحت عنوان وإنك لعلى خلق عظيم وجوانب من أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم، وفى إدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب  ، أقيم الأسبوع الثقافي والإحتفال بميلاد رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم بمسجد التقوى  منطى تحت عنوان الرحمة المهداه صلى الله عليه وسلم، فى إدارة أوقاف الخصوص أقيم الأسبوع الثقافي والإحتفال بميلاد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بمسجد علاء الدين  بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم جوانب الرحمة فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عن أخلاق النبى الكريم صلى الله عليه وسلم  وشمائله فى ذكرى مولده  حيث تناول العلماء الاجلاء فى حديثهم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم وجوانب من مظاهر الرحمة فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرسول المُصطفى 
 والنبي المُجْتَبَى، الذي ختم الله به أنبياءه، وأرسله رحمة للعالمين كما قال تعالى:-
{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}. 

 

الأسابيع الثقافية بمديرية اوقاف القليوبية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف لنشر العلم والوعي، وفي إطار حملتها لتفسير كتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، حاضر فى هذه الندوات نخبة متميزة من علماء وزارة الأوقاف بالقليوبية.
 أقيمت هذه الندوات العلمية الثقافية وسط حضور مشرف وفرحة عارمة  من الأهالي ورواد المساجد الذين حضروا للإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

أقيمت هذه  الأسابيع الثقافية والندوات العلمية برعاية كريمة من وزير الأوقاف الدكتور  أسامة الأزهري الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أقيمت هذه الأسابيع  الثقافية وهذالإحتفالات تحت إشراف وحضور كامل لمديرى الإدارات وحضور لفيف  من القيادات الدعوية بالإدارات. 

 

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