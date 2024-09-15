"السطوحي" يؤكد الدور المهم لبيت المعمار المصري
أقيمت مساء أمس السبت بـ بيت المعمار المصري، التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة جديدة بعنوان: (الإسكندرية السينمائية؛ خواطر عمرانية) حاضر فيها دكتورة هبة صفي الدين ضمن فعاليات مدرسة خزانة، بحضور المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والمعماري الكبير عصام صفي الدين ونخبة من المهتمين بفنون العمارة والتراث.
وأكد “السطوحي” على مكانة بيت المعمار وأهمية دوره الفعال للمجتمع المعماري والثقافي، مؤكدًا على دعمه الكامل للبيت وللأنشطة الثقافية المتعددة.
وأشار أن بيت المعمار وباقي مراكز صندوق التنمية الثقافية لها مسئولية كبيرة تجاه المجتمع، وعليها العمل بشكل فعال وتكاملي على تنمية الثقافة وأن يتخطى تأثيرها جدران المركز ذاته.
وقدمت الدكتورة هبة صفي الدين عرضا توضيحيا من السينما المصرية والعالمية يصور التطور العمراني لمدينة الإسكندرية عبر العصور.
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