السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

صحة الإسماعيلية تختتم دورات تدريب المثقفين الصحيين (صور)

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي، فيتو

اختتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية فعاليات الدورة  التدريبية لمدة يومين لعدد 20 مثقفا صحيا بالمديرية والإدارات الصحية.  

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رعاة البرنامج التدريبي 

وأقيمت الدورة تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وفى إطار رفع كفاءة المثقفين بالمحافظات بالموضوعات الصحية ذات الأولوية.  

جانب من البرنامج التدريبي، فيتو

أبرز محاور البرنامج التدريبي 

وتناولت الدورة شرح لبرنامج "سوء استخدام المضادات الحيوية" والمخاطر الناتجة عنه وتجنب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية فى الإنسان والحيوان وكيفية تصميم رسائل للجمهور حسب الفئة المستهدفة. 

جانب من البرنامج التدريبي، فيتو

استفادة المتدربين من البرنامج 

ومن جانبهم عبَّر المتدربون عن مدى استفادتهم بالدورة التدريبية حيث أكدت دكتورة ايرين مكرم مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة على أهمية دورات رفع كفاءة المثقفين ودمج الجانب النظرى والعملى والتدريب على وضع خطة وتنفيذها عمليا،وتنمية مهارات التواصل لزيادة الوعى الصحى بالمجتمع ونشر الثقافة الصحية التى تعود إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين. 
 

جانب من البرنامج التدريبي، فيتو


حاضرت فى الدورة الدكتورة نورا عسل عضو الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان. 

جانب من البرنامج التدريبي، فيتو

 

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