تفاصيل جديدة بشأن غريق البطس بالفيوم، وقوات الإنقاذ تؤجل البحث عن جثمانه للغد

تعاني عشرات الأسر في نجوع الفيوم من قلة الدخل فيلجأون إلى تشغيل أبنائهم لمساعدتهم، وأيا كانت المهنة أول نوعية العمل لا يهم، المهم أن يساعد الابن الأسرة على مشقة الحياة، وفي عزبة الخزان بمركز طامية، خرج 13 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاما للعمل في جني القطن، وهذا العمل يستلزم الخروج قبل صلاة الفجر وإنهاء العمل مع طلوع الشمس.

تفاصيل الواقعة على لسان شاهد عيان

ولأن المسافة بين العزبة ومكان العمل يقارب كيلومتر فقد تم تكديس الأطفال في تروسيكل حملهم إلى مكان العمل، وانتظر حتى يعيدهم مع طلوع الشمس إلى منازلهم.

يقول أحد شهود العيان إن قائد التروسيكل طفل ويبدو أنه عجز عن تحمل السهر، وعيناه غفلتا عن وجود حفرة بجوار كوبري يعبر مصرف البطس، وحاول جاهدا أن يتفادى الحفر إلا أن التروسيكل سقط في مصرف البطس العميق أمام مسقط مائي، وتمكن الأطفال من القفز قبل سقوط التروسيكل إلا أن أصغرهم وعمره 12 عاما تعثر في القفز فسقط في مياه المصرف وجرفه التيار.

تأجيل البحث عن جثمانه الفريق للغد

وواصلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، البحث عن جثمان الغريق في مصرف البطس حتى غروب الشمس إلا أن جسده النحيل انجرف مع التيار ولم يتم العثور عليه، فتوقفت القوة عن البحث مؤجلين عملهم إلى ظهور أول ضوء غدا، ليواصلوا البحث في اتجاه التيار لعلهم يعثرون على جسد الغريق.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، يفيد بسقوط تروسيكل في مصرف البطس وعلى متنه 13 شخص، وتمكن 12 منهم من القفز من التروسيكل قبل سقوطه فيه بينما سقط زميلهم في مياه مصرف البطس الذي يستقبل مياه الصرف الزراعي من كل قرى شرق الفيوم، وجرف التيار جثة الغريق ومازالت قوة من الإنقاذ النهري تبحث عن جثمانه

وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة المختصة، وأمر وكيل النيابة بانتداب خبير فني لمعرفة أسباب انقلاب التروسيكل وإعداد تقرير فني عن الحادث، كما طالب بسرعة العثور علي جثمان الغريق.

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