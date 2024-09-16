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محافظات

تحرير 24 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بمدينة القناطر الخيرية

حملات مراقبة الأسعار
حملات مراقبة الأسعار بالقليوبية، فيتو

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بحملة للمرور على العديد من المحلات مختلفة الانشطة  وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، حيث تم المرور على مناطق (شارع عبد السلام عارف - شارع الحريه - ميدان القناطر الخيرية).

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محاضر مخالفات في عدم انضباط  لضبط الأسعار بالقليوبية

جاء ذلك بحضور القائم بعمل رئيس المدينة القناطر الخيرية وخالد حسن مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، ياسمين مدير إدارة التموين بالقناطر  ، محمد سعيد مفتش أغذية بالصحة والمهندسين أحمد صبرى وفاطمة سعيد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع القليوبية وبعض المختصين ومسئولى الإشغالات.
وأسفرت الحملة عن ٢٤ مخالفة حيث تم تحرير ١٢ محضر مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٢ محضر لعدم وجود شهادات صحية.

تأتـى الجولة فى إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق، وضبط الأسعار والسلع بالمحلات.

 

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