أهالي شبرا الخيمة يشيعون جنازة شاب ضحية الغدر على يد صديقه

شيع المئات من أهالى منطقة التعاون بقسم أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، جنازة شاب ضحية الغدر، حيث لقى مصرعه على يد صديقه لخلافات بينهم ، على قيام المتهم بمضايقة فتاة أثناء الجلوس معه، ولدى دفاع الضحية عن الفتاة قام المتهم بطعنه فى رقبته ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية الغدر بشبرا الخيمة

وصرحت النيابة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدفن ضحية الغدر "محمود" الذي قتل علي يد صديقه، بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة، وذلك بعد أن انتهى الطب الشرعي من الصفة التشريحية للجثة بمشرحة زينهم.

تشييع جثة شهيد الغدر بشبرا الخيمة، فيتو

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع شاب على يد صديقه.

مصرع شاب علي يد صديقه بشبرا الخيمة



جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى، وعلى الفور أنتقل المقدم يوسف الشامي وضباط مباحث قسم أول إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لشاب بالعقد الثالث من العمر ويدعى "محمود. ع"، يبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل بورشة، ومصاب بجرح طعني بالرقبة أودى بحياته.

وبإجراء التحريات وفحص الواقعة تبين وجود خلافات سابقة بين المتوفى إلى رحمه مولاه والمتهم، بسبب مضايقة المتهم لفتاة، وأثناء جلوس المجني عليه أمام الورشة التي يعمل بها مع أصحابه، أتي المتهم وإخرج سلاح أبيض مطواة من ملابسه وطعن المجني عليه برقبته، فسقط صريعا في الحال ولقي مصرعه.

وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثه عقب إنتهاء الصفة التشريحية.

تشييع جثة شهيد الغدر بشبرا الخيمة، فيتو

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