الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي شبرا الخيمة يشيعون جنازة شاب ضحية الغدر على يد صديقه

جنازة شاب ضحية الغدر
جنازة شاب ضحية الغدر بشبرا الخيمة، فيتو

شيع المئات من أهالى منطقة التعاون بقسم أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، جنازة شاب ضحية الغدر، حيث لقى مصرعه على يد صديقه لخلافات بينهم ، على قيام المتهم بمضايقة  فتاة أثناء الجلوس معه، ولدى دفاع الضحية عن الفتاة قام المتهم بطعنه فى رقبته ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

4 أشخاص يقتلون عاملا بسبب خلافات بينهم في القليوبية

وزير الرى يلتقى محافظ القليوبية ويوجه بحل مشكلات المزارعين

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية الغدر بشبرا الخيمة 

وصرحت النيابة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدفن ضحية الغدر "محمود" الذي قتل علي يد صديقه، بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة، وذلك بعد أن انتهى الطب الشرعي من الصفة التشريحية للجثة بمشرحة زينهم.

تشييع جثة شهيد الغدر بشبرا الخيمة، فيتو

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع شاب على يد صديقه.

مصرع شاب علي يد صديقه بشبرا الخيمة

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى، وعلى الفور أنتقل المقدم يوسف الشامي وضباط مباحث قسم أول إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لشاب بالعقد الثالث من العمر ويدعى "محمود. ع"، يبلغ من العمر 23 عامًا ويعمل بورشة، ومصاب بجرح طعني بالرقبة أودى بحياته.

وبإجراء التحريات وفحص الواقعة تبين وجود خلافات سابقة بين المتوفى إلى رحمه مولاه والمتهم، بسبب مضايقة المتهم لفتاة، وأثناء جلوس المجني عليه أمام الورشة التي يعمل بها مع أصحابه، أتي المتهم وإخرج سلاح أبيض مطواة من ملابسه وطعن المجني عليه برقبته، فسقط صريعا في الحال ولقي مصرعه.

وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثه عقب إنتهاء الصفة التشريحية.

تشييع جثة شهيد الغدر بشبرا الخيمة، فيتو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أول شبرا الخيمة اللواء عبد الفتاح القصاص محافظة القليوبية

مواد متعلقة

جالسا على الحصيرة، وزير الري يلتقي مزارعي القليوبية لتقييم الموسم الصيفي

استدعاء مسئولي حي شبرا لسماع أقوالهم بشأن انهيار العقار

مسلسل انهيار العقارات عرض مستمر.. سقوط عقار في شبرا مكون من 4 طوابق.. انتشال 3 مصابين و3 جثث.. وإخلاء 4 منازل مجاورة (صور)

أخبار مصر: عدد ضحايا عقار شبرا المنهار، فضيحة لوزيرة الشرطة البريطانية، خبير يحذر من زلزال قرب مصر، تصريح مثير لوكيل صلاح

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

لحل المشكلات العالقة، مدبولي يستهل زيارته للرياض بلقاء وزير الاستثمار السعودي

انخفاض ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق

ads

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية