4 أشخاص يقتلون عاملا بسبب خلافات بينهم في القليوبية

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جريمة حيث أقدم 4 أشخاص على قتل شاب يُدعى "محمود. ع" يبلغ من العمر 21 عامًا ويعمل عامل بوفيه، مستخدمين أسلحة بيضاء، وذلك إثر خلافات شخصية بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بمصرع شاب على يد زميله وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم شبرا الخيمة أول ورئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة إلى مكان الواقعة للوقوف على كافة ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم قام بقتل جاره ويدعى “ محمود خ"20 عاما بعد مشاده بينهما تطورت إلى مشاجرة فقام المتهم مستخدمًا مطواه بطعن المجني عليه برقبته ليسقط الأخير على الأرض غارقًا في دمائه مفارقا الحياة، وتم نقل المجني عليه إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة المختصة.

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، وتمكنت من القبض على المتهم الأول في الجريمة، وتواصل قوات الشرطة جهودها المكثفة لضبط باقي المتهمين الذين لا يزالون هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادثة ودوافعها.