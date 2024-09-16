الخارجية الأمريكية: الحل الدبلوماسي سبيل جلب الهدوء إلى شمال إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل، في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في تل أبيب.

الخارجية الأمريكية تؤكد العمل مع مصر وقطر

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى "أننا نعمل مع مصر وقطر على تقديم مقترح جديد بشأن غزة ونأمل أن نصل به إلى خط النهاية".

فى ذات السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين، قال لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن معركة واسعة ضد لبنان لن تعيد الأسرى وستعرض إسرائيل للخطر.

جالانت يملح لعمل عسكري ضد حزب الله

وكان وزير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أشار في وقت سابق اليوم، خلال لقائه المبعوث الأمريكة في تل أبيب، إلى أن "السبيل الوحيد المتبقي لإعادة سكان الشمال للمستوطنات هي العمل العسكري"، وفق ما أعلن مكتب جالانت.