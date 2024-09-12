الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم تمويلا عسكريا لـ مصر بقيمة مليار و300 مليون دولار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن الولايات المتحدة ستقدم لمصر تمويلًا عسكريًّا بقيمة مليار و300 مليون دولار.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: لن نقيد أي مساعدات عسكرية لمصر

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أمريكا لن تقيد أي مساعدات عسكرية لمصر وهذا ضروري لدعم الاستقرار الإقليمي.

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