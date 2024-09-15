الأحد 15 سبتمبر 2024
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لم يكن مستهدفا، نيويورك بوست تكشف كواليس حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون، بأن الخدمة السرية استجابت لنداء بشأن وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من دونالد ترامب أثناء مغادرته ناديه للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

 

إطلاق النار بالقرب من ترامب

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: "ترامب آمن بعد إطلاق النار  بالقرب منه لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

ووفقا لـ «نيويورك بوست»، تبادل شخصان إطلاق النار خارج ملعب ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش.

 

 

 

وقال مصدران لـ«نيويورك بوست»، إن مطلقي النار كانا يستهدفان بعضهما البعض، وأن إطلاق النار لم يكن يستهدف ترامب، وأنه لم يكن في خطر أبدًا، وأن إطلاق النار حدث في منطقة خارج النادي معروفة بارتفاع معدلات الجريمة.

 

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