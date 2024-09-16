تعيين حكم ناميبي لإدارة مواجهة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بهوية طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الناميبي مويشيتساما نيجونجو نافتال حكمًا للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين والناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.