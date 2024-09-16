منطوق قرار جنايات مطروح بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر، مع إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة مطروح، قد كثفت من تواجدها صباح اليوم فى محيط محكمة جنايات مطروح لتأمين ثاني جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أحمد فتوح، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.

ووصل اللاعب إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حرص عدد من أصدقاء فتوح وأقاربه من بينهم شقيقه وشقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على التواجد فى المحكمة دعما للاعب الزمالك.

وعلى الجانب الآخر حضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

وفور بدء الجلسة طالب محامي اللاعب بدفع الدية ومقدارها كيلو فضة وإخلاء سبيله، فيما رفض محامي الضحية التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح أو التصالح على هذه الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أحالت لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له عدة اتهامات من بينها قتل أمين شرطة عن طريق الخطأ بأن صدمه بسيارة كان يقودها بسرعة كبيرة تجاوزت السرعات المقررة قانونا تحت تأثير المخدر، وحيازة مواد مخدرة هى جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

وفى أولى جلسات محاكمته طالب الدفاع الحاضر عنه بإخلاء سبيله للبدء فى اتخاذ إجراءات دفع الدية والتصالح مع أسرة المجني عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وأجلت القضية إلى جلسة اليوم.

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