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أخبار مصر

شعبة الأدوية تكشف سبب عدم شعور المواطنين بحل أزمة نواقص الدواء

نواقص الأدوية
نواقص الأدوية

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية أن نواقص الأدوية فى تحسن.

سبب عدم شعور المواطنين بتوفير الأدوية

وكشف في تصريحات لـ "فيتو" سبب عدم شعور المواطنين بتوفير الأدوية قائلا: إن الضخ فيها تدريجي، مشيرا إلى أنه  فى حالة امتلاء السوق بالكميات المنتجة مرة واحدة سيتم تخزينها لذا تم التوزيع بالكوتة، مع مراقبة شركات التوزيع والمخازن لضمان وصول الأدوية لكل الصيدليات ومراقبة حجم الإنتاج فى شركات الإنتاج.

 

الدواء متوافر فى كل الصيدليات الحكومية البالغ عددها 13 صيدلية 

وأكد أن أى  مواطن لا يجد علاجه عليه التواصل بالخط الساخن لهيئة الدواء، وفى جميع الأحوال فالدواء متوافر فى كل الصيدليات الحكومية البالغ عددها 13 صيدلية فى أغلب المحافظات، ويمكن الاتصال بها للتأكد من توافر الدواء منعا للزحام، كما أن أغلب المرضى يتكدسون أمام صيدلية الإسعاف فى وسط البلد، ولدينا إسعاف الأميرية ليس عليها زحام.

زيادة أسعار الأدوية مستمرة

وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أنه يتم تسعير الأدوية طبقا لقواعد هيئة الدواء المصرية، حيث يخضع الدواء للتسعير الجبري، وتتقدم الشركات بقائمة تكلفة ومستندات لهيئة الدواء، ويتم مراجعتها والتأكد من التكاليف.

وأضاف عوف أنه إذا رأت لجنة التسعير أحقية الشركة فى زيادة سعر المستحضر بعد مراجعة التكاليف للإنتاج يتم إقرار زيادة السعر، ويتم وضع مكاسب الصناعة ومتطلبات التطوير فى الحسبان.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أن زيادة أسعار الأدوية مستمرة، طالما تكلفة الإنتاج فى زيادة باستمرار، وبعد 3 شهور من الآن،  سوف يطالب العاملون فى الشركات بزيادة سنوية فى الأجور، مع بداية العام الجديد 2025؛ نظرا لزيادة تكاليف المعيشة فيتآكل الراتب فيضطر صاحب الشركة إلى زيادة الراتب.

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وشدد أنه تأتى الزيادة هذه من سعر عبوة الدواء، مشيرا إلى أنه لا تحصل شركات الدواء على أى دعم فى تكاليف الإنتاج، سواء الكهرباء والبنزين والنقل، وطالما استمرت التكاليف فى الارتفاع ستزيد أسعار الأدوية، ومنذ تحرير سعر الصرف فى شهر مارس وحتى بداية زيادة أسعار الأدوية فى يونيو الماضى تكبدت شركات الدواء خسائر مالية.

 

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