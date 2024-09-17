من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

يثير أحدث مشاهير الإنترنت في تايلاند، وهي “مو دينج” أنثى فرس النهر الوليدة، تحديات لعمال حديقة الحيوان؛ بسبب جذبها حشودا ضخمة للغاية إلى الحديقة التي تبعد ساعتين إلى الجنوب من العاصمة بانكوك.

ولـ فرس النهر الصغيرة ملايين المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي الذين يتابعون مغامراتها العفوية، بما في ذلك محاولة عض ركبة الحارس الذي يعتني بها، على الرغم من عدم نمو أسنانها بعد.

ملايين المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي وإقبال شديد علي الحديقة

وقال مدير حديقة الحيوان المفتوحة (خاو خيو) في إقليم تشونبوري، نارونجويت تشودتشوي: "عادة في أيام الأسبوع، وفي موسم الأمطار، وهو موسم ضعيف، يأتي إلينا نحو 800 زائر يوميا".

وأضاف، أن الحديقة يأتي إليها حاليا ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص خلال أيام الأسبوع، وأنها استقبلت 20 ألف زائر منذ مطلع الأسبوع، وأتى أغلبهم لرؤية مو دينج.

وتابع نارونجويت: "يعني الإقبال الشديد على مو دينج أننا سيتعين علينا التنظيم بشكل أفضل ليتسنى للزوار جميعهم رؤيتها".

فرس النهر الأكبر سنا في تايلاند

وفي صباح اليوم الاثنين، جلست مو دينج وهي سعيدة في وعاء مليء بالخضروات والمأكولات الأخرى مع أخويها اللذين يُسميان (بورك ستيو) و(سويت بورك).

وقال إيكافاك ماهاساواد البالغ 45 عاما: "تركت منزلي في بانكوك منذ الساعة السادسة والنصف هذا الصباح فقط للحضور ورؤية مو دينج". وأضاف: "جئت إلى هنا فقط لرؤيتها".

واحتفلت مالي، جدة مو دينج، في الآونة الأخيرة بذكرى ميلادها الخامسة والتسعين بصفتها فرس النهر الأكبر سنا في تايلاند.

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