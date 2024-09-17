الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فحص 52 سائقًا للكشف عن تعاطيهم المخدرات وضبط 33 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و34 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و266 تاجر مخدرات بحوزتهم 12.5طن مواد مخدرة، بالإضافة إلى 33 فردًا محلي الصنع.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 16 ألف مخالفة مرورية وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

سقوط دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

تستخدم طفلها فى التسول، مقطع فيديو يقود الشرطة لضبط هاربة من أحكام بالسجن

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع الأمن العام تشكيلات عصابية الادارة العامة للمرور الخارجين عن القانون البلطجة وهاربين من المراقبة الاتجار في المواد المخدرة أعمال البلطجة

مواد متعلقة

سقوط دجال العطارين بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

تستخدم طفلها فى التسول، مقطع فيديو يقود الشرطة لضبط هاربة من أحكام بالسجن

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لصوص سرقة 1100 تابلت من مخازن التربية والتعليم

مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطي على السيدات في مترو الأنفاق

ضبط 36 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة هواتف المواطنين ومهمات الكهرباء في الجيزة وأسوان

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص فى مدينة نصر

ضبط 13 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

أعطاها لي منظم حفلات في أمريكا، تفاصيل جديدة في تحقيقات سعد الصغير

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

تعرف على موقف يحيى عطية الله وأشرف داري من السوبر الإفريقي

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة ليفربول وميلان والقناة الناقلة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

وزن ثقيل السبب، حقيقة سقوط مصعد بمستشفى خاص ببنها

ads

منوعات

المزيد

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في بداية تعاملات

"الإسكان" تطرح عددا من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد

المزيد

انفوجراف

الإمارات في المقدمة.. أكثر 10 دول جذبا للأثرياء خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية