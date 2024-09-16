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حوادث

تستخدم طفلها فى التسول، مقطع فيديو يقود الشرطة لضبط هاربة من أحكام بالسجن

مقطع فيديو يقود الشرطة
مقطع فيديو يقود الشرطة لضبط هاربة من أحكام قضائية تستخدم طفل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها طفل بالنوم أعلى الرصيف بالطريق العام بالجيزة.

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كانت أجهزة وزارة الداخلية تابعت تداول فيديو عبر موقع  "فيس بوك"، يتضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها طفل بالنوم أعلى الرصيف بالطريق العام بمحافظة الجيزة معرضةً حياتها وحياته للخطر. 


 بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيدة والطفل وتبين أنهما (سيدة "بدون عمل، سبق إتهامها فى قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليها فى 9 قضايا "إيصال أمانة، تبديد" بإجمالى أحكام 7 سنوات و10 أشهر"- نجلها "سن عام تقريبًا"– مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة).

 

وعُثر بحوزة السيدة على سلاح أبيض، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة وبصحبتها نجلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو قسم شرطة إمبابة قضية مخدرات وزارة الداخلية محافظة الجيزة

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