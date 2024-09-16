تستخدم طفلها فى التسول، مقطع فيديو يقود الشرطة لضبط هاربة من أحكام بالسجن
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها طفل بالنوم أعلى الرصيف بالطريق العام بالجيزة.
كانت أجهزة وزارة الداخلية تابعت تداول فيديو عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها طفل بالنوم أعلى الرصيف بالطريق العام بمحافظة الجيزة معرضةً حياتها وحياته للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيدة والطفل وتبين أنهما (سيدة "بدون عمل، سبق إتهامها فى قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليها فى 9 قضايا "إيصال أمانة، تبديد" بإجمالى أحكام 7 سنوات و10 أشهر"- نجلها "سن عام تقريبًا"– مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة).
وعُثر بحوزة السيدة على سلاح أبيض، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة وبصحبتها نجلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.