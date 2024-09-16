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أخبار مصر

وزير العمل يبحث التعاون المشترك مع السفير اليوناني بالقاهرة

وزير العمل والسفير
وزير العمل والسفير اليوناني،فيتو

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة  «نيقولاوس باباجيورجيو» السفير اليوناني في القاهرة،بحضور الملحق يوسف مهاب، عضو الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية.

وذلك لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتفعيل آليات التعاون في مجالات العمل وأكد الجانبان على عمق العلاقات الاستراتيجية  والتاريخية بين البلدين في كافة المجالات،خاصة مجال العمل.

حيث أوضح السفير اليوناني على أن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الموسمية،دخلت حيز التنفيذ منذ اغسطس الماضي،وأن استقبال العمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة والتي قامت وزارة العمل المصرية بإجراء اختبارات لها،وارسال اسمائها وعددها 5000 عامل،يقوم الجانب اليوناني بإرسال القوائم المطلوبة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال،وذلك بشكل تدريجي على مدار موسم الحصاد..

من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران على جاهزية الوزارة بتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني موضحا أن الوزارة تقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل ارسال عمالة ماهرة ومدربة وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل اليوناني،مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت طرف رئيسي في توفير فرص العمل، وتدريب الشباب على الاحتياجات المطلوبة من أجل استدامتها، والحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل.

حضر اللقاء من وزارة العمل:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية،وهبة أحمد مدير إدارة التشغيل، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير..

 

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