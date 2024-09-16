الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يشهد اتفاقية جماعية تحفظ حقوق 1200 عامل في "ميتالكو"

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

شهد  محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،فعاليات توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية" ميتالكو"،التابعة لقطاع الأعمال العام يُمثلها  طارق محمد محمد عبدالله،والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية،برئاسة المهندس خالد الفقي،وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن،وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.حصل العمال وعددهم 1200 عامل على كافة مستحقاتهم المالية.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن "الوزارة" حريصة على  تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن،خاصة داخل المنشأت التي تتعرض لبعض التحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتفاقية عمل جماعية الشركة القابضة للصناعات المعدنية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو الصناعات الهندسية والمعدنية العاصمة الإدارية الجديدة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

هل يجوز تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي؟ وزارة العمل تجيب

وزارة العمل تعلن انتهاء مراحل اختبارات وظائف "البوسنة والهرسك"

وزارة العمل توفر وظائف للمصريين في البوسنة والهرسك.. توضح خطوات التسجيل الإلكتروني.. وتحذر الراغبين في العمل بالخارج من النصب

وزارة العمل: توفير 4962 فُرصة عمل جديدة في 94 شركة خاصة

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

منوعات

المزيد

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار السكر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلى

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

في اتهام اللاعب بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.. 7 طلبات لمحامي أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية