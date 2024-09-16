وكيل صحة سوهاج يجري حركة تنقلات محدودة
أصدر الدكتور عمرو محمد دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الاثنين قرارين بتكليف الدكتور عبدالرحيم حسن محمود لتيسير أعمال إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة الذى كان يشغل مدير الادارة الصحية بدار السلام بسوهاج.
وتكليف الدكتور أحمد المهدى ابوالوفا بتيسير أعمال مدير الإدارة الصحية بدار السلام بسوهاج الذى يشغل مدير الرعاية الأساسية بإدارة الصحية بدارالسلام لحين شغل المكان طبقا للوائح المنظمة فى هذا الشأن.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذا القرار جاء للصالح العمل بعد المتابعة المستمرة لأداء قيادات بمديرية الصحة داخل منظومة الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.
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