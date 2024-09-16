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الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة سوهاج (صور)

الكشف الطبي للطلاب
الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة سوهاج

 تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

حيث بدأت الإدارة الطبية في استقبال الطلاب لإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، يرافقه الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية بالجامعة واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي.

 

الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة سوهاج 

 ووجه الدكتور حسان النعماني، خلال جولته، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الكشف، موضحًا أن إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية ومعرفة الحالات المرضية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحي لكل طالب طوال سنوات دراسته بالجامعة، وذلك من أجل توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على صحتهم وسلامتهم.

 

 وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد سوف تنتهي يوم ٢٦ سبتمبر الجاري، حيث تم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات، يتم توقيع الكشف الطبي علي طلاب الكليات بالجامعة الجديدة بمقر الإدارة الطبية بمقر الجامعة الجديد، وطلاب كليات المقر القديم بمبنى الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية بالمقر القديم، وذلك منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامه وصحة منتسبيها.

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