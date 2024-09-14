نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة ويحيل مسئولى الإشغالات بالمدينة للتحقيق



قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، حملة مرافق مفاجئة بنطاق مدينة المنشاة لرفع الإشغالات، والعوائق المرورية، والرقابة على المحال التجارية، وتحقيق الانضباط بالشارع.



شارك فى الحملة كل من "العميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلو جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والصحة، والتموين، والعمل، وسلامة الغذاء، والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة.



وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت شوارع " صلاح سالم، والشارع الجديد، وميدان بنك مصر، والشوارع المتفرعة من الميدان، ومحيط مجلس المدينة"، موجها برفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك المناطق.



وأسفرت الحملة عن تحرير 55 محضر مخالفات متنوعة ما بين تموين، وصحة، وعمل، وسلامة غذاء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكثر من 500 من المضبوطات، و7 إخطارات غلق محلات غير مرخصة، ومخالفة.



ووجه نائب المحافظ خلال الحملة بإحالة مسئولي الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه للتحقيق العاجل، لما تلاحظ من تردى الأوضاع بشوارع المدينة فيما يخص المرافق والإشغالات.



وتأتي تلك الحملة بمدينة المنشاة، اليوم، بالتزامن مع حملات أخرى بمختلف مراكز المحافظة لرفع الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة، وتحقيق الانضباط بالشارع.





والتقى نائب المحافظ خلال جولته بالمنشأة عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجى، وتحقيق السيولة المرورية، وتمكين المواطنين من استخدام الأرصفة والشوارع بسهولة ويسر بعد رفع الإشغالات منها.