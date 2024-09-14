السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة ويحيل مسئولى الإشغالات بالمدينة للتحقيق

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج


  قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم، حملة مرافق مفاجئة بنطاق مدينة المنشاة لرفع الإشغالات، والعوائق المرورية، والرقابة على المحال التجارية، وتحقيق الانضباط بالشارع.

شارك فى الحملة كل من "العميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق،  وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلو جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والصحة، والتموين، والعمل، وسلامة الغذاء، والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة.

وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت  شوارع " صلاح سالم، والشارع الجديد، وميدان بنك مصر، والشوارع المتفرعة من الميدان، ومحيط مجلس المدينة"،  موجها برفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك المناطق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 55 محضر مخالفات متنوعة ما بين تموين، وصحة، وعمل، وسلامة غذاء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد  أكثر من 500 من المضبوطات، و7 إخطارات غلق محلات غير مرخصة، ومخالفة.

ووجه نائب المحافظ خلال الحملة بإحالة مسئولي الإشغالات  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه للتحقيق العاجل، لما تلاحظ من تردى الأوضاع بشوارع المدينة فيما يخص المرافق والإشغالات.

وتأتي تلك الحملة بمدينة المنشاة، اليوم، بالتزامن مع حملات أخرى بمختلف مراكز المحافظة لرفع الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة، وتحقيق الانضباط بالشارع.
 

فتح باب التقدم لبرنامج بكالوريوس الصيدلة بالساعات المعتمدة في سوهاج

جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للصيدلة الإكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة


والتقى نائب المحافظ خلال جولته بالمنشأة عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجى، وتحقيق السيولة المرورية، وتمكين المواطنين من استخدام الأرصفة والشوارع بسهولة ويسر بعد رفع الإشغالات منها.

 

اشتراطات اغذية اشغالات الاشغالات التزامن السلامة والصحة المهنية الوحدة المحلية لمركز ومدينة

مواد متعلقة

فتح باب التقدم لبرنامج بكالوريوس الصيدلة بالساعات المعتمدة في سوهاج

جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للصيدلة الإكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية