طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي في الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقع الشركة.



موعد مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبى

وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.