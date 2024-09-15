الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

صحة الشرقية: تقديم الخدمة لـ10 آلاف منتفعة بالحملات التنشيطية لوسائل تنظيم الأسرة

صحة الشرقية, فيتو
صحة الشرقية, فيتو

قدمت الفرق الطبية في يومها الأول بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية الخدمة الطبية لعدد ١٠٠٦٥ منتفعة بمحافظة الشرقية، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٥٣٣ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة 

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٤ سبتمبر حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال،

كبح جماح النموالسكانى 

 وأشار إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، 

الحملة التنشيطية بالمحافظة 

ذلك بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدًا على الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

الدكتورة عايدة عطية 

وأكدت  الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٤٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و٣٥٢ ممرضة، و٤٢٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية،

التدريب الجيد لاعمال الحملة 

 كما تم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

المرحلة الاولى من الحملة التنشيطية 

واوضحت الدكتورة عايدة عطية  بأن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "ههيا، أبو حماد، القرين، أبو كبير، بلبيس، مشتول السوق، العاشر من رمضان، كفر صقر، أولاد صقر، الحسينية"، وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٤ حتى ١٩ سبتمبر

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات باستخدام المنظار الجاسوس بمستشفى منيا القمح

المرحلة الثانية من الحملة 

وتليها المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ سبتمبر لعام ٢٠٢٤، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، القنايات، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، منشأة أبو عمر، صان الحجر".صرح بذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية.

 

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المرحلة الاولي الحملة التنشيطية الخدمة الطبية 10056منتفعة محافظة الشرقية وسائل تنظيم الأسرة الدكتور هانى جميعة الدكتورة عايدة عطية مدير عام تنظيم الاسرة وكيل وزارة الصجة

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