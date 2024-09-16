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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 30708 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 37561 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% عند مستوى 13312 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 7147 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 10215 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4%  عند مستوى 2926 نقطة.

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30 محدد الأوزان أسعار الذهب الدوري المصري الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي

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