ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 30708 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 37561 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% عند مستوى 13312 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 7147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 10215 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 2926 نقطة.
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