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سكرتير عام الأقصر يبحث مطالب المواطنين باليوم المفتوح (صور)

سكرتير عام الأقصر
سكرتير عام الأقصر يبحث مطالب المواطنين باليوم المفتوح

شهد ديوان عام محافظة الأقصر اليوم الإثنين انعقاد لقاء اليوم المفتوح  بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة ومديري الإدارات والمديريات المختلفة.

لقاء اليوم المفتوح 

وبحث سكرتير عام محافظة الأقصر، عدد من الموضوعات المختلفة خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة، وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعى والإسكان الشعبى وعمل تراخيص.

وأكد السكرتير العام  ان لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى،موضحا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم،وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

 

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