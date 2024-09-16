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محافظات

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالأقصر

إسعاف
إسعاف

عثر أهالى مدينة الأقصر على جثة شاب ثلاثيني مجهول الهوية، متوفى بالشارع الرئيسي أمام محطة قطار الأقصر بوسط المدينة.

تفاصيل الحادث 

 تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة لقسم شرطة الأقصر عن وفاة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر على أحد الأرصفة بشارع المحطة بجوار مبنى الرعاية الصحية، عندما حاول أحد إيقاظه من النوم تبين أنه متوفى.

 

وأفادت التحريات الأولية بأن الشاب يعد ضمن الأشخاص فئة «مجذوب» ولم يحمل أي بطاقة تعريف شخصية، وتبين أن الوفاة طبيعية دون وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيه ورد تقرير مفتش الصحة بأنه كان يعاني من حالة مرضية سيئة وجفاف حاد.

 

وتم إيداع جثمان الشاب في مشرحة المستشفى الكرنك بمدينة الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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