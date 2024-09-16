صرف مساعدات وتوفير وظائف خلال لقاء محافظ الشرقية مع المواطنين

أناب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، لاستقبال 12مواطنا من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وذلك فى إطار مسئوليتها الإجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن إعطاء أولوية لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

حضور جميع أعضاء الجهاز التنفيذى

جاء ذلك بحضور وكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم ورؤساء مراكز الزقازيق وفاقوس ومدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل ومديرة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحي ومديرة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى، ومدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومندوب عن مؤسسة تكافل ومديرى إدارات الإسكان والإدارة الهندسية وخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

مساعدات مالية لمدة 4اشهر

وخلال اللقاء تم تكليف مديرة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لمدة أربعة شهور ل (9) أسر من الأسر الأكثر إحتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات،

اجراءات استخراج معاش تكافل

فضلًا عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

توفير وظائف مناسبة

وفى سياق متصل تم تكليف مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص ل (9) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم.

سكن لسيدتين أولى بالرعاية

وخلال اللقاء أيضا تقدمتا سيدتان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهن، ليتم تكليف مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهن من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كما تم تكليف وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم والمستلزمات الطبية للمواطن ( ا.ي.ح ) من قرية العصلوجى بمركز الزقازيق لإجرائه عملية إستئصال جزء من القولون وتحويل مسار ويحتاج لعلاج مستمر، كما تم تكليف مديرة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدة 400 جنيه لمدة أربعة شهور مساعدة للمواطن لشراء المستلزمات الطبية.

شكوى من الديدامون بخصوص الصرف الصحى

وفى نهاية اللقاء تقدم المواطن ا.غ.ا من قرية الديدامون بمركز فاقوس بشكوى يتضرر فيها من عدم وجود صرف صحى بالقرية، ليؤكد رئيس مركز ومدينة فاقوس ومدير الخط الساخن بشركة مياة الشرب والصرف الصحى أنه سيتم إستلام محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية الديدامون خلال إسبوعين

شكوى التضرر من عقار مائل

وبعدها هذا الاستلام سيتم التطهير والتشغيل التجريبى إستعدادًا لإفتتاحها فعليًا، كما تقدم المواطن أ.ع.ص من مركز الزقازيق بشكوى يتضرر فيها من وجود عقار مائل بجوار منزله وصدر له قرارات إزالة ، ليتم تكليف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار المخالف.

ضرورة وضع حلول للشكاوى

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

طلب رسمى لمكتب خدمة المواطنين للراغبين فى لقاء المحافظ

وقال نائب المحافظ على المواطنين الراغبين فى لقاء المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي فى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحًا بالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين كل إثنين من كل أسبوع مع محافظ الشرقية، بالديوان العام وطبقًا لتاريخ التقدم.

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