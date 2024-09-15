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محافظ الشرقية خلال الاحتفال بالمولد النبوي: علينا الاقتداء بسيرة الرسول في العمل والمثابرة

إحتفالية مديرية الأوقاف
إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف،فيتو

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف والتي أقيمت بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورجال الدعوة الإسلامية والمواطنين.

شباب الشرقية ينظم ندوة عن ذكرى المولد النبوي الشريف والاقتداء بالنبي

 

مولد الرسول الكريم 

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكرالحكيم للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم أعقبها كلمة الشيخ علي السيد عوض من أئمة مديرية الأوقاف تحدث فيها عن يوم مولد الرسول الكريم والمعجزات التي حدثت به كسقوط الأصنام من حول الكعبة وإنكسارايوان كسرى وغيرها من المعجزات، وكذلك أخلاقه الكريمة حيث كان يُلقب بالصادق الأمين ويبين كيف كانت دعوته لقومه للدخول في الإسلام بإستخدام اللين وأسلوب الحوار والإقناع والصبر عليهم رغم إيذائهم له.

إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف،فيتو

الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعًا التحلي بها 

وأوضح أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعًا التحلي بها واستدل على ذلك بكثير من مواقف في حياة الرسول، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة والتي تعلي قيم القيادة والمسؤولية والرحمة والتعاون والسلام.

إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف،فيتو1
إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف،فيتو2

كما شهدت الإحتفالية قيام الشيخ رشدي المغربي بتقديم مجموعة من الإبتهالات الدينية والمدائح النبوية نالت استحسان واعجاب الحضور.

إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف،فيتو3

محافظ الشرقية يهنئ أبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف 

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، مطالبًا بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم وما أرساه من قيم كإتقان العمل والمثابرة لمواجهة التحديات والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية.

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