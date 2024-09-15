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محافظ الشرقية يكشف عن مأساة في حادث قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق،
حادث قطاري الزقازيق، فيتو

قال المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، إنه سيتوجه خلال الساعات القليلة القادمة لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق لافتا إلى أن كل الضحايا ينتمون لأسرة واحدة (شقيقتان وطفلة).

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الأشموني يطمئن على الحالة الصحية للمصابين

وأضاف المحافظ أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة لحد ما وأن الأزمة تم إدارتها من جانب المحافظة بشكل جيد، ووجدنا تعاونا من مدير الأمن والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية.

وأشار الأشموني إلى أن سيارات الإسعاف تحركت بشكل سريع فور وقوع الحادث، وفي خلال 10 دقائق تقريبًا  تواجدت بالموقع وتمكنت من إخلاء كل الضحايا.

 

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على زيارة مصابي حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، حيث اطمأنت على المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار،التعليمي وكان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق.

مايا مرسي تزور مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، إن ضحايا الحادث 3 أفراد من أسرة واحدة، مؤكدة أنهما شقيقتان وابنة إحداهما.

صرف تعويضات لأسر الضحايا 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف تعويضات لأسرة الضحايا وفقًا للقانون ومن المحتمل مضاعفة التعويض من 50 ألف لـ 100 ألف جنيه، لافتة إلى أن هذه التعويضات لا تساوي أبدا فقد الأسرة لـ 3 من أبنائهم في وقت واحد.

وزيرة التضامن تستمع للمصابين 

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي للمصابين وأسرهم للتعرف على احتياجاتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

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