التصديري للصناعات الغذائية ينظم دورة تدريبية عن آليات الدخول للسوق الأمريكية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE الدورة التدريبية تحت عنوان: آليات الدخول إلى السوق الأمريكية على مدار 3 أيام.

بمشاركة مجموعة من الشركات المصدرة بمختلف القطاعات الغذائية، حيث كان يحاضر بالتدريب الدكتور على زين العابدين والدكتور محمود عمارة - Lead-instructor FSPCA Preventive Controls for Human Food.





وتعد السوق الأمريكية ثالث أكبر سوق لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، وبلغت صادرات القطاع إلى أمريكا بقيمة 160 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لمسئولي مشروع TRADE على جهودهم البناءة والعمل المتواصل مع المجلس في تنظيم البرامج التدريبية التي لها عظيم الأثر في إفادة الشركات المشاركة بالدورة التدريبية من خلال:

• مساعدة مصدري الأغذية على التوافق مع متطلبات الضوابط الوقائية المؤهلة للأفراد(PCQI) الخاصة بقانون سلامة الغذاء الأمريكي (FSMA).

• نقل المعرفة والمهارات لتلبية متطلبات سلامة الغذاء الأمريكية من خلال ورش تدريبية وتجارب عملية من واقع سوق العمل.